Wo àwọn ohun tí ẹgbẹ́ òṣèlú àti àwọn olólùfẹ́ wọn lè ṣe àti èyí tí wọn kò lè ṣe lásìkò ìpolongo ìbò 2023

ìṣẹ́jú 41 sẹ́yìn

Bẹrẹ lati ọjọ kejidinlọgbọn oṣu kẹsan an ọdun 2022, awọn ẹgbẹ oṣelu at’awọn ololufẹ wọn yoo lanfani ati bẹrẹ ipolongo ita gbangba fun idibo to n bọ lọdun 2023 lorilẹede Naijiria.

Abala yii tun laa kalẹ pe gbogbo eto ipolongo gbọdọ pari nigba to ba ku wakati mẹrinlelogun si ọjọ ibo gangan.

Abala naa ṣalaye pe ẹgbẹ oṣelu tabi ololufẹ rẹ yoowu to ba dagunla gbedeke wakati mẹrinlelogun si ọjọ yiilati dẹkun ipolongo ibo wọn yoo san owo itanranto to ẹgbẹrun lọna ẹdẹgbẹta naira.

Yatọ si ofin to de akoko ipolongo, ki lawọn ohun miran to yẹ k’awọn eeyan mọ niyii.

Ko gbọdọ ṣi ọrọ alufansa tabi eebu gẹgẹ bi abala ikejilelogun iwe ofin idiboNaiiria tọdun 2022 ṣe sọ. Ko gbọdọ si ilo ọrọ to lee fa wahala, rukerudo tabi yanponyanri lasiko ipolongo ibo naa.

Awọn Ibudo ipolongo

Ofin naa fun gbogbo ẹgbẹ oṣelu at’awọn oludije wọn ni anfani lati seto ipongo nigbakugba to ba wu wọn.

Nitori eyi, ko gbọdọ si ẹgbẹ oṣelu tabi oludije kankan to gbọdọ lo egungun fun ipolongo idibo.

Ijiya fun didi awọn miran lọwọ láti ṣe ipolongo

Awọn alamojuto ibo ni agbekalẹ ijiya to yẹ fun ẹgbẹ oṣelu yoowu tabi oludije yoowu to ba tẹ oju ofin mọlẹ nipa did awọn miran lọwọ siseto ipolongo wọn nirọwọrọsẹ.