Ohun tí a mọ̀ nípa gbas gbos tó ń wáyé láàárín Sẹ́nétọ̀ Kola Balogun àti ọmọ Olubadan rèé

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Ṣaaju ni Olubadan fun ra rẹ ti fi atẹjade kan sita inu eyi to ti sọ pe ko si otitọ kankan ninu gbogbo ẹsun ti Aremo Femi Balogun fi kan aburo oun.

Koda, niṣe ni Olubadan fun ra rẹ rawọ ẹbẹ si Sẹnẹtọ Balogun pe ki o fiye denu ki o si darijin Ọmọba Femi pẹlu awọn ẹsun to fi kan an.

Olubadan sọ ninu atẹjade to buwọlu fun ra rẹ pe ibanilorukọjẹ lasan ni gbogbo ẹsun ti Aremo Olubadan ati awọn ọmọ Olubadan mii fi kan aburo oun.

Mo le fi gbogbo ẹnu sọ wi pe ipa ti o n ko ninu aye mi ju ipa tawọn ọmọbibi inu mi gan an n ko lọ.

Koda n o kọ lati kọ ọmọbibi inu mi to ba hu iru iwa bẹẹ lọmọ,'' Olubadan lo sọrọ yii ninu atẹjade ti o buwọlu.

Ko si otitọ kankan ninu ẹsun ti Aremo Femi Balogun kan mi - Sẹnẹtọ Kola Balogun

O ni ọrọ ẹbi ni ọrọ to wa nilẹ yii ati pe Kabiyesi Olubadan gan an ti sọrọ lori rẹ.

Sẹnetọ Kola Balogu ṣalaye pe Femi kan fẹ da wahala silẹ ninu ẹbi ni nitori ko ni ẹri kankan to daju lati fi gbe ẹsun rẹ lẹsẹ amọ to ba da loju ko lọ fi ẹjọ sun ajọ to n gbogunti iwa ajẹbanu iyẹn EFCC atawọn ọlọpaa.