Ọmọ ọdún mẹ́rìnlà yìnbọn pa èèyàn mẹ́ta àti ọlọ́pàá nílé ìtajà

Ninu ọr rẹ, Ọgbẹni Thavisin ba awọn mọlẹbi awọn to ku ninu iṣẹlẹ naa kẹdun atawọn to fara ṣeṣe.

‘Wakati meji la fi sa pamọ si inu ṣọọbu kan’

Shir Yahav to jẹ arinrinajo afẹ lati orilẹede Israel ṣalaye pe nigba ti oun ri awọn eeyan to n sare loun naa ba fi ẹsẹ fẹ ẹ lai tilẹ ni oye ohun to n ṣẹlẹ lasiko naa.