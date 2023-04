Ọwọ̀ ti tẹ ọlọ́pàá tó yìnbọn sókè lásìkò tí olórin kan n kọjá ní Kano

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ni Naijiria ni awọn ti fi panpẹ ọba mu ọlọpaa kan to sẹ aṣemaṣe nipa yin yin ibọn si oke lasiko ti elere kan n kọrin ni ilu Kano.

Eyi ko ṣẹyin fidio kan to gba ori ẹrọ ayelujara kan nibi ti ọlọpaa kan to n ṣọ olorin takasufe ni ilu Kano, Dauda Kahutu Rarara, ti bẹrẹ si ni yin ibọn soke nibi ti obinrin ati awọn ọmọde wa laarin ero to ṣubu ọkọ olorin naa.