Wo ọ̀pọ̀ àwòrán ooru àmújù tó ṣokùnfà ìjàmbá iná ní Canada, Amẹ́ríka àti ìnira tó kó bá ọ̀pọ̀ èèyàn

wákàtí kan sẹ́yìn

Isẹlẹ ooru amuju to n waye ni awọn orilẹede bii Canada, Amẹrika ati Asia ti n se akoba fun oju ọjọ ati awọn eeyan to n gbe lagbegbe naa.

Koda, ooru amuju yii ti se okunfa ijamba ina lawon agbegbe bii oke Swiss Alps to wa ni Haute-Valais lẹba eti bode Italy nirọlẹ ana,

Awọn osisẹ panapana si ti n lo ọkọ ofurufu ẹlikopita pẹlu awọn osisẹ to le ni igba, ti wọn n tiraka lati pa ina ọhun.

Ọrọ yii ko si yọ China silẹ, to fi mọ Amẹrika, ti ina alagbara kan si n jo lati ọjọ melo kan ni ipinlẹ Califorlia.

O si ti le ni eeka ilẹ ẹgbẹrun mẹjọ ti ina naa jo nipinlẹ naa, to fo mọ awọn igi nla nla to wa ninu igbo.

Canada naa ti gba alejo ina yii, ti isẹlẹ naa si ti to ẹẹdẹgbẹrun ina to n jo kaakiri lọjọ Aje, ti ẹgbẹta ninu isẹlẹ ina yii si ti kọja agbara awọn osisẹ panapana to fẹ kawọ rẹ ko.