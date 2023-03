Àwọn ohun tó ti ṣẹlẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n kéde Bola Tinubu gẹ́gẹ́ bíi ààrẹ

Ọpọlọpọ awuyewuye lo ti n waye lẹyin idibo sipo aarẹ to waye lorilẹede Naijiria lọjọ karundinlọgbọn oṣu keji ọdun 2023.

Bọla Ahmed Tinubu to bori idibo naa ti gba iwe ẹri aṣeyege rẹ, to si ti ṣèlérí lati ṣiṣẹ pọ pẹlu awọn ti ko dibo fun un, lọjọ kọkandinlọgbọn oṣu karun un si ni wọn yoo ṣe ibura fun un.

Tinubu gba iwe ẹri, o seleri lati gbe Naijiria dìde

Awọn adari orilẹede agbaye ki Tinubu ku oriire

Agbẹnusọ fun ileeṣẹ ọrọ okeere ilẹ Amerika, Ned Price sọ ninu atẹjade kan pe ohun ti awọn kan at’awọn ẹgbẹ oṣelu kan n sọ pẹlu awọn ipenija to waye lasiko idibo naa n mu ki ọpọ maa pariwo pe magomago wa l’asiko idibo naa.

Aarẹ Ghana, Nana Akufo Addo ti ki Bila Tinubu ku oriire fun aṣeyọri ẹgbẹ oṣelu APC to n ṣe ijọba to si ni ni eyi yoo tubọ mu ki eto iṣejọba to giriki, ibọwọ fun ofinati ijafafa eto ọrọ aje Naijiria o gbopọn sii.