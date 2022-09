Foluke Daramola, Jide Kosoko, Saheed Balogun, Ogogo àtàwọn òṣeré tíátà míì tí wọ́n yàn sínú ìgbìmọ̀ ìpolongo ìdìbò ààrẹ Tinubu rèé

Bayi ti ipalẹmọ eto idibo aarẹ ti n kanlẹkun dẹẹdẹ, ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress ti gbe orukọ awọn ti yoo wa lara igbimọ ipolongo ipo aarẹ wọn jade.

Bawọn kan ṣe n sọrọ nipa awọn ti orukọ wọn ko si nibẹ bi igbakeji aarẹ Yemi Osinbajo ati akọwe ijọba apapọ Boss Mustapha to fi mọ Minisista feto ibaraẹnisọrọ tẹlẹ to si jẹ eekan ninu ẹgbẹ APC ni ipinlẹ Oyo, Bayo Shittu, bẹẹ lawọn mii n ṣe ayẹwo finifini orukọ inu iwe naa ti wọn gbe jade.

Awọn oṣere wo lo wa ninu igbimọ ipolongo idibo Tinubu ?

Ni meni meji, a ri awọn orukọ oṣere tiata Yoruba to jẹ gbajumọ ti araalu si mọ wọn daada.

Ṣaaju ki wọn to gbe orukọ yii jade lati rii tawọn oṣere wọnyi ti n ṣe fọnran fidio atilẹyin fun Bola Tinubu ti wọn a si maa foju han pe awọn duro lẹyin rẹ bi ike.

Ki ni pataki igbimọ ipolongo idibo gaan?

Ni Naijiria, awọn to n dije dupo aarẹ paapa a maa farabalẹ ṣe akojọ orukọ awọn ti yoo di ipo orisirisi mu labẹ eto ipolongo ti o si ṣe pe orukọ yi yoo ṣafihan bi ẹgbẹ naa ba ṣe tagba de kaakiri Naijiria.

Bi wọn ṣe n mu awọn oloṣelu, bẹẹ ni wọn a maa mu awọn mii to ṣe pe wọn ni ipa kan tabi omiran ti wọn yoo ko lara eto ipolongo yii.

Njẹ awọn ọmọ igbimọ ipolongo a maa gba owo fun iṣẹ ti wọn ba ṣe?

A ko ri akọsilẹ ninu iwe ofin ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress to sọ boya wọn yoo san owo fun awọn ọmọ igbimọ ipolongo aarẹ tabi wọn ko ni san an fun wọn.