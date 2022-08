Ǹkan ti ọlọ́pàá sọ rèé lórí ìjà Fulani àti OPC tó mú ẹ̀mí èèyàn mẹ́rin lọ ní Kwara

O to eeyan mẹrin to padanu ẹmi wọn, ọpọ si farapa yanayana,lẹyin ti ikọlu kan waye laarin awọn ọmọ ẹgbẹ Oodua,OPC, ati awọn Fulani kan ni agbegbe Ajasse Ipo to wa ni ijọba ibilẹ Irepodun ni ipinlẹ Kwara lọjọ Ẹti.