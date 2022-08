Ìpínlẹ̀ Osun pé ọdún 31, Oyetola, Adeleke tún tako ara wọ́n lórí ipò tí ìpínlẹ̀ náà wà

Bi ipinlẹ Ọṣun ṣe n ṣe ajọyọ ayajọ ọdun kọkanlelọgbọn ti wọn da a silẹ, gomina to wa nipo bayii ni ipinlẹ naa, Gboyega Oyetọla pẹlu ẹni ti wọn ṣẹṣẹ dibo yan sipo gomina nibẹ, Sẹnetọ Ademọla Adeleke ti ki awọn eeyan ipinlẹ naa ku oriire.

Iṣejọba mi ko ja ẹnikẹni kulẹ - Oyetọla

Ninu atẹjade kan ti amugbalẹgbẹ rẹ lori ọrọ iroyin, Ismail Omipidan fi sita, gomina ipinlẹ Ọṣun Gboyega Oyetọla ṣalaye pe awọn ohun to ṣe koko fun araalu ni ijọba oun gbe eto rẹ le lori eyi to ni ajọ idagbasoke okeere nilẹ Amẹrika, DFID ti jẹri si pẹlu ninu abajade agbeyẹwo ipinlẹ si ipinlẹ to ṣe.