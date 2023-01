Wo ìdí tí ìjọba Canada fi òfin de àwọn àjèjì láti ra ilé níbẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Lọwọlọwọ, iye ti wọ̀n n ta ile kan ni Canada bẹrẹ lati C$777,200 ($568,000), eyi to ju owo to n wọle fun idile lọ lẹyin ti wọn ba yọ ow ori.

Bẹrẹ lati ọjọ kinni, oṣu Kinni, ẹnikẹni ti kii ba ṣe ọmọ Canada, tabi to ni iwe igbelu lailai, ko nii le ra ile gbigber. Ẹni ti ọwọ ba tẹ pe o ru ofin yii, yoo san ẹgbẹrun mẹwaa Dọla Canada fun owo itanran.

Ninu atẹjade kan to fi sita ni ipari oṣu Kejila, ọdun 2022, ileeṣẹ to n mojuto ọrọ ile gbigbe sọ pe awọn akẹkọọ lati ilẹ okeere, to ti lo ju dun marun-un ni Canada le ra ile.