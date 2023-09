Ta ni yóò rẹ́rìn-ín láàrin Tinubu, Atiku àti Obi bí iléẹjọ́ ṣe ń gbé ìdájọ́ kalẹ̀ lórí ìbò ààrẹ?

Oni lonii jẹ, ẹni a bẹ lọwẹ, oni ni ile ẹjọ kọtẹmilọrun to n gbẹjọ awuyewuye to suyọ ninu ibo aarẹ orilẹede Naijria eleyii ti Bola Tinubu ti jawe olubori yoo da ẹjọ ti ẹgbẹ oṣelu LP, PDP, APM, APP ati AA pe ajọ eleto idibo INEC pe Tinubu to jẹ oludije APC ko wọlẹ ibo naa ni Ọjọru.