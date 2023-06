Ààrẹ Tinubu kò buwọ́lu àfikún owó oṣù kankan – Iléeṣẹ́ ààrẹ Nàìjíríà

ìṣẹ́jú kan sẹ́yìn

Lọjọru ni iroyin bu sita pe ajọ to n mojuto owo oṣu, RMAFC ti bu ida mẹrinlelaadọfa kun owo oṣu aarẹ, igbakeji aarẹ, awọn to dipo oṣelu mu atawọn oṣiṣẹ ẹka iṣedajọ.

“Bi o tilẹ jẹ wi pe a mọ pe ajọ to n ri si owo oṣu, RMAFC laṣẹ labẹ ofin lati ṣeto owo oṣu ati ajẹmọnu fun awọn to ba di ipo oṣelu mu atawọn adajọ, sibẹ ko si bi irufẹ aba ti wọn ba gbe sita ṣe le e fidi mulẹ lai jẹ wi pe aarẹ bu ọwọ lu u.”

Ìdí rèé tí a fi ń gbèrò àfikún 114% sí owó oṣù ààrẹ àti àwọn tó di ipò òṣèlú mú - RMAFC

Àjọ to n mojuto owo oṣù àwọn to di ipo oṣelu mú, Revenue Mobilisation, Allocation and Fiscal Commission (RMAFC), ti sọ pe irọ ni iroyin to ni oun ti fọwọ́ si afikun owo oṣù fun awọn oloselu, awọn adari iṣejọba ati awọn oṣiṣẹ ni ẹka ìdájọ́, pẹ̀lú ìdá 114%.