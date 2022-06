Èsì rèé tí Femi Adesina fọ́ ní ìdáhùn sì ìròyìn pé Buhari lóun fẹ yan ẹni tí yóò rọ́pò rẹ ní 2023

Ileeṣẹ aarẹ Naijiria ti fesi si iroyin to gbode pe Aarẹ ni oun fẹ kawọn Gomina faaye gba oun lati yan ẹni ti yoo rọpo rẹ lọdun 2023.

Femi Adesina agbẹnusọ aarẹ lo fesi yi to si ni ko si ootọ ninu ọrọ naa.

Adesina ninu apilẹkọ kan to fi sita lẹyin abẹwo aarẹ si orile-ede Spain ni awọn ọmọ Naijiria kan nifẹ si ki wọn maa da awuyewuye silẹ nitori naa Aarẹ ko sọ ohunkohun to niṣe pẹlu ''zoning, consensus tabi fifi eeyan rọpo aarẹ''

Ninu ọrọ rẹ, Adesina sọ pe nkan ti Aarẹ sọ fun awọn Gomina APC lasiko ipade to se ko to lọ si Spain ni pe ki wọn jẹ ki ero wọn papọ ki ẹgbẹ ba a le yan ẹni to kajuẹ lasiko idibo abẹnu wọn.