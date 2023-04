Mo ti pín gààrí pẹ̀lú Gani Adams àyàfi tó bá túbá lórí ẹ̀sùn tó fi kàn mí pé mo gba N35m lọ́wọ́ Tinubu - Alága OPC Ìbàdàn

Oríṣun àwòrán, other

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Eyi ko ṣẹyin bi Aarẹọna Kakanfo, Iba Gani Adams ati igbimọ to ga julọ lẹgbẹ naa ti ṣe fi ẹsun kan awọn alaga ẹgbẹ ọhun ni ipinlẹ Ọyọ ati Ọṣun pe wọn gba owo to to miliọnu marundinlogoji naira ati ọkọ ayọkẹlẹ landcruser.