Àgbà òṣèré míì ń ṣàìsàn, ó nílò àdúrà yín - Foluke Daramola

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Agba osere tiata miran ni wọn ti kede pe o ti wa nidubulẹ aisan, to si nilo adura gidigidi.

Onitọun ni arabinrin Adenike Adegboye, ti ọpọ eeyan mọ si iya ìbejì ọmọ araye le, ẹni to ti kopa ninu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ere tiata sẹ́yìn.

Nigba to lọ sabẹwo si agba osere naa nile iwosan to ti n gba itọju, Foluke wa rọ àwọn ọmọ Naijiria lati ranti mama naa ninu adura wọn.

Ta ni Iya Ibeji ọmọ araye le to n saisan?

Osere tiata naa ni ọkọ rẹ, to mu wọnu agbo tiata.

Isẹ olukọ ni gbajumọ osere tiata to n saisan naa n se tẹlẹ, nibi to ti pade ọkọ rẹ, ki wọn to dijọ bẹrẹ ere tiata.