Wo àwọn èèyàn tó ná ọ̀pọ̀ owó, ṣe iṣẹ́ abẹ bíi igba láti di ẹranko

Amọ abamọ nla ni eyi jẹ fun wọn, to si jẹ pe ẹtẹ lo ba de fun awọn kan ninu wọn ni ikẹyin.

BBC Yoruba wa se akojọpọ eeyan mẹrin pere ninu awọn eeyan to tun ara wọn da yatọ si bi Ẹlẹda se da wọn.

Wo eeyan mẹrin to tun ẹya ara wọn da:

Dennis Avner - O ṣe iṣ abẹ mẹrinla lati sọ ara rẹ di ẹkun

O ṣe iṣẹ abẹ nigba mẹrinla lati yi irisi rẹ pada si ti ẹkun, eyii to mu ko gba ami ẹyẹ agbaye fun ẹni to ṣiṣẹ abẹ julọ lọna ati da bii ẹranko.

Avner kọkọ ṣiṣẹ ologun ofurufu fun ọdun diẹ ko to kuro nibẹ lọdun 1981, ko pẹ lẹyin naa to bẹrẹ si n ya ‘tatoo’ si ara, ko fi le da bii ẹkun.

Ọdun 2012 ni wọn ri oku rẹ ninu gareji rẹ lẹyin ọsẹ kan to ti jade laye, iroyin ni ṣe lo pa ara rẹ.

Tiamat Legion Medusa - lo ọpọ asiko ninu igbo, na £61,000 lati se isẹ abẹ ko le dabi ejo

Ṣaaju ni awọn obi rẹ ti kọkọ pinya, ti ko si gbe lọdọ eyikeyi ninu awọn mejeji, eyi to mu ko maa lo ọpọ akoko ninu igbo pẹlu awọn ẹranko afayafa.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, ọpọ akoko to maa n lo ninu igbo yii mu ko fẹran ejo pupọ, eyii to mu ko ya ọpọ tattoo ati iṣẹ abẹ lati da bii ejo.