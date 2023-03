Sanwo-Olu borí ìdìbò gómìnà l'Eko, LP ní àfi kí INEC wọ́gilé ìdìbò ọ̀hún

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Alamojuto eto idibo si ipo gomina ni ipinlẹ Eko, to tun jẹ giwa fasiti ìmọ ẹrọ FUTA nilu Akurẹ, Ọjọgbọn Adenike Temidayo Oladiji lo kede esi ibo naa ninu eyi to ti sọ pe, ibo 762134 lo gbe Gomina Sanwo-Olu wọle fun saa keji ni iṣejọba.

Ti Abdulazeez Olajide Adeniran to jẹ oludije fun ẹgbẹ oselu PDP si ko ibo 62449 lati gbe ipo kẹta.

Ninu ijọba ibilẹ ogun to wa nipinlẹ Eko, Sanwo-Olubori ninu mọkandi logun; Amuwo ọdọfin nikan ni Gbadebọ Rhodes- Vivour ti moke.

Lasiko ti alaga ẹgbẹ oṣelu Labour ni ipinlẹ Eko, Pasitọ Dayọ Ekong fi n fi ero ati iha ti ẹgbẹ oselu Labour kọ si eto idibo naa han, O pe fun wiwọgile eto idibo naa eyi to ni o kun fun ọpọlọpọ jagidijagan, iwa ipa ati wipe ọpọ emi lo sọnu lori ọrọ idibo naa.

Ṣaaju lawọn aṣoju ẹgbẹ oselu kan to wa inkle ni ibudo akojọpọ esi ibo gomina nipinlẹ Eko naa ti fi to alakoso ajọ INEC nipinlẹ Eko, ọgbẹni Sẹgun Agbaje pe awọn sakiyesi awọn eeyan kan ti wọn n pe ara wọn ni aṣoju ẹgbẹ oselu Labour lawọn ibudo idibo kan lọjọ Satide pẹlu ayederu kaadi idanimọ fun awon asoju ẹgbẹ lọwọ eyi to yatọ gedegbe si eyi ti ajọ INEC fi sita.