Gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ni yóò jẹ àǹfàní N25,000 àfikún owó oṣù tí Tinubu kéde – iléeṣẹ́ ààrẹ Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

'Ohun ti awọn ọmọ Naijiria n sọ lori ayelujara nipa ẹkunwo naa lo mu igbesẹ tuntun yii jade'

Ko si ohun to n jẹ awọn oṣiṣẹ to n gbowo to kere tabi to pọ, oṣiṣẹ ni oṣiṣẹ n jẹ.