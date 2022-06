Wo bí Adebolu Adejobi tó ní ìpèníjà ara "Cerebral Palsy" ṣe ṣeé tó di akẹ́kọ̀ọ́ tó páàsì "WAEC" ju gbogbo ẹlẹ́gbẹ́ rẹ̀ lọ

Adebolu Adejobi jẹ ọmọ ti Eleduwa mọọmọ da lai wo ti ipenija ara to ni tori gbogbo ẹni to ba ti ni ipenija ara lawọn eeyan maa n gbagbọ pe wọn o wulo fun ohunkohun mọ. Niṣe lo jawe olubori gẹgẹ bi akẹkọọ to fakọyọ ju ninu idanwo WAEC laarin gbogbo awọn ti wọn jọ n kawe ni ile ẹkọ giga Ajayi Crowther Memorial School fun saa ẹkọ ọdun 2021. Adejobi ni arun ti oloyinbo n pe ni "Cerebral Palsy" eyi to maa n jẹ ki ara rẹ gbọn ni gbogbo igba, ko lee da rin, ko lee da wa nibi kan ko si tun lee sọrọ dada ki eeyan gbọ.