Dino Melaye àti Peter Obi gbéná wojú ara wọn níbí ìtàkurọ̀sọ àwọn olùdíjé sípò ààrẹ

Oríṣun àwòrán, Others

wákàtí kan sẹ́yìn

Oriṣiriṣi awuyewuye lo ti n waye lẹyin ti oludije fun ipo aarẹ lati inu ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, APC, Bola Ahmed Tinubu ko kopa nibi itakurọsọ kan to waye ni ọjọ Aiku.

Ajọ kan to n polongo ijọba awaarawa ati idagbasoke, Centre for Democracy and Development (CDD), pẹlu ajọṣepọ ileeṣẹ iroyin Arise News lo ṣeto itakurọsọ ita gbangba ọhun lati mu ki awọn oludije fun ipo aarẹ ninu eto idibo gbogboogbo Naijiria ti yoo waye lọdun 2023.