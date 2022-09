Ọwọ́ tẹ àgbẹ̀ tó fi ipá bá abarapá lòpò tipátipá nínú oko

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọlọpaa to gbe afurasi naa lọ si ileẹjọ, Inspector Jimmy Amuda rọ ileẹjọ lati fun oun ni aaye ki wọn gbe ẹjọ naa lọ si ọfisi to n gbọ ẹjọ awọn araalu, Director of Public Prosecutions (DPP) lori ọna lati tẹsiwaju lori igbẹjọ naa.