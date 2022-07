Boris Johnson yarí, ó ní òun kò ní fi ipò olóotú Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sí sílẹ̀

Boris Johnson yarí, ó ní òun kò ní fi ipò olóotú Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sí sílẹ̀

‘’Iṣẹ Olotu Ilẹ Gẹẹsi kii ṣe iṣẹ to rọrun amọ a gbọdọ ṣe ohun to tọ lati ṣe lai wo ẹyin.’’

Awọn to n kọ iwe fi ipo silẹ naa tako iyansipo oṣiṣẹ agba ni ijọba rẹ ti wọn fi ẹsun ifipabanilopọ kan an.

Ki lo fa ipe fun Olootu Ilẹ Gẹẹsi, Boris Johnson lati fi ipo silẹ?

Ipe fun Olotu Ilẹ Gẹẹsi, Boris Johnson lati fi ipo silẹ niise pẹlu igbakeji aṣofin ile(deputy Chief whip), Chris Pincher to fi ipo silẹ ni ọsẹ to kọja lẹyin ti wọn fi ẹsun kan an pe o dimọ ọkunrin meji lọna aitọ, lẹyin to ti mu ọti yo.