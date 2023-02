Gbẹgẹdẹ gbiná! Olùdarí àgbà ilé ìwòsàn kó sọ́wọ́ Ọlọ́pàá lórí ẹ̀sùn pé ó ń ta ẹ̀yà ara aláìsàn

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin sọ pe ni ọdun to kọja, awọn Aláṣẹ ri oku obinrin meji to ti jẹrà ti wọn ti ń wa ti wọn si fẹ̀sùn kan pe oludari ileewosan naa lo sin oku wọn pamọ si ibojì ikọkọ kan to ni ninu ọfiisi rẹ.

Ibi ti àṣírí Dokita ọhun to jẹ ọmọ ijọba ìbílẹ̀ Offa ni Ìpínlẹ̀ Kwara ti tu ni bi wọn ṣe fi ẹsun kan an pe o pa awakọ ero kan, Emmanuel Yobo Agbovinure.

Wọn ni pe ni Ìpínlẹ̀ Edo lo ti pa Emmanuel to sì ju oku rẹ si ilu Otofure ni opopona Benin si Eko to si sá lọ pẹlu ọkọ dereba naa.

Dokita nìkan kọ lo n da ṣe iṣẹ ipaniyan yìí - Ọlọpaa

Gẹgẹ bi ọga Ọlọpaa ṣe sọ ọ, afurasi naa maa n fun awọn to fẹ lo loorun ti ọpọlọpọ wọn si jẹ obinrin ko to pa wọn.

Orúkọ awọn ti Ọlọpaa gbe sita ti ẹmi wọn ti ọwọ Dokita naa bọ:

Bakan naa, wọn tun ba oriṣiriṣi nnkan to ji lọwọ rẹ bii ọkọ ayọkẹlẹ Toyota Camry LE. Reg. No.: WSN 494 AA, Baagi apamabiya obinrin alawọ dudu atu alawọ pinki mii, foonu Infinix, foonu Techno, irun wiigi obinrin, iborun obinrin, awọtẹlẹ obinrin kan ati ike ikodọti si.

Ohun to wa ṣokunfa didawati Ifeoluwa ni agbegbe Tanke amọ ti wọn tun lọ ri oku rẹ ni Alapa pe fun ifura pe Dokita naa mọ ohun kankan nipa Arabinrin naa to di awati.

‘Afurasi jẹwọ pe oun pa awọn eeyan lootọ’

“Bakan naa lo tun jẹwọ pe oun ti ṣaaju fi oogun orun kun Abubakar Malam Abubakar kan lorun lati le ji i gbe, pa a ati Nafisat Halidu kan to jẹ oṣiṣẹ kongila ni ileewosan ijọba apapọ to wa ni Kaiama o si gbe oku rẹ pamọ sinu ibi ikodọti si to tun ko simẹnti bo inu ikodọti si ọhun, o gbe e pamọ sinu yara ikẹrupamọ si kan ninu ileewosan naa to si mu kọkọrọ ibẹ lọwọ.