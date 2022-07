Obìnrin tó jí ọmọ ọ̀rẹ́ rẹ̀ nílú Ibadan ní Ọgbẹ́ ìfipábánilòpọ̀ tí òun kojú lọ́dún mẹ́tàlá kún ara ohun tó ń da òun láàmú

Ni ọjọ Ẹti ni BBC news Yoruba gbe fidio iroyin kan jade nibi ti arabinrin kanMonsurat Lateef ti sọrọ lori bi arabinrin kan to fi ara mọ ọ gẹgẹ bi ọrẹ ṣe ji ọmọ rẹ gbe lọ lagbegbe Ogbere nilu Ibadan.

Arabinrin afurasi ajọmọgbe naa ti orukọ rẹ n jẹ Itunu Adepọju pada wa bọ sinu panpẹ awọn ọlọpaa to si ti n ṣalaye ohun to ṣẹlẹ ati idi to fi hu iwa ika yii.