Ooni,Deji,Akarigbo,àwọn ọbalayé ilẹ̀ Yorùbá míràn gba àmì ẹ̀yẹ àpapọ̀ Nàìjíríà

wákàtí 2 sẹ́yìn

Eto ayẹyẹ ami ẹyẹ apapọ orilẹede Naijiria waye lọjọ Isegun. Aarẹ Naijiria, Muhammadu Buhari lo lewaju ayẹyẹ naa nibi ti o ti fun ojilelerinwo ati mẹsan an awọn eekan ọmọ Naijiria lami ẹyẹ . Ooni ile Ifẹ, Ọba Adeyẹye Ogunwusi, Ọjaja keji lolewaju awọn ọba lati ilẹ Yoruba ti wọn fun lami ẹyẹ nibi ayẹyẹ naa. Ooni Adeyẹye Ogunwusi gba ami ẹyẹ CFR fun ipa ribiribi to n ko ninu iṣọkan ati idagbasoke orilẹede Naijiria. Lara awọn ọbalaye ilẹ Yoruba to tun gba ami ẹyẹ nibẹ ni Deji ilu Akure , Oba Aladetoyinbo Ogunlade Aladelusi, Odundun keji togba ami ẹyẹ CFR; Ọba Babatunde Adewale Ajayi, Akarigbo ti ilu Rẹmọ ni ipinlẹ Ogun pẹlu ami ẹyẹ CFR; Bakan naa lami ẹyẹ tun kan Oba Gabriel Adewọn Oniṣan ti ilu Iṣan Ekiti (CFR); Oba Adefarakanmi Agbede, Olowa of Igbara-Oke (OFR).