Èèyàn 151 kú, 82 míì ṣèṣe níbi ayẹyẹ àjọ̀dún

wákàtí kan sẹ́yìn

Ko din ni eeyan mejilelọgọrin miran to farapa nibi ayẹyẹ naa to waye lagbegbe Itaewon nibi ti ayẹyẹ naa ti n waye.

Ko din ni eeyan ẹgbẹrun lọna ọgọrun to peju lati sami ajọdun Halloween

Awọn oṣiṣẹ adoola ẹmi n fa awọn alaaye jade labẹ oku awọn ti wọn ti tẹ pa

Girigiri ẹsẹ to fa titẹ ara ẹni mọlẹ naa waye lopopona tooro kan, eyi to gba aarin ile kọja lagbegbe kan tori awọn ero to pọ ju iye to yẹ lọ, ti korajọpọ.