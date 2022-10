Àwọn oníṣòwò èròjà ìbóra ti rógo torí àrùn jẹjẹrẹ tó di méjì kọ́bọ̀ – NAFDAC

Ileesẹ to wa fun amojuto oogun, ounjẹ ati ohun mimu nilẹ wa, NAFDAC ti ke gbajare pe arun jẹjẹrẹ ti di tọrọ fọn kale lorilẹede yii.

Nafdac wa di ẹbi isẹlẹ naa ru awọn olookowo to n pese ipara to n bo ara fawọn aralu lọna to lodi sofin.