OPC kò lọ́wọ́ nínú rògbòdìyàn tó wáyé ní Ọjọta - Gani Adams

wákàtí kan sẹ́yìn

Aarẹ Ọnakakanfo Ilẹ Yoruba, Gani Adams, ti bu ẹnu atẹlu iroyin kan to n ja kiri pe awọn ọmọ ẹgbẹ Odua People’s Congress lọwọ si rogbodiyan to waye ni agbegbe Ọjọta, loni ọjo Aje nipinlẹ Eko.

Nigba to n sọrọ lori iṣẹlẹ naa ninu atẹjade kan ti agbẹnusọ rẹ, Kehinde Aderemisi fi lede, o ni ohun iyalẹnu ni rogbodiyan to waye ni agbegbe Ojota jẹ fun ẹgbẹ awọn, ti ko si si ọmọ wọn kankan nibẹ rara tabi to ṣe ikọlu si ẹnikẹni.