Bàbá olówó kan bẹ̀rẹ̀ ìkówójọ $25b fún àtúnṣe orílẹ̀èdè Ukraine lẹ́yìn ogun

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Baba olowo onisowo kan, Andrew Forest ti setan lati bẹrẹ ikowojọ oni bilọnu mẹdọgbọn owo dọla fun atunṣe orilẹede Ukraine lẹyin ogun to n waye nibẹ. Forrest ati iyawo rẹ ti ṣe afikun owo naaz pẹlu owo ti iye rẹ milọnu lọna ọgọrun marun un owo dọla, ti awọn to ṣe agbatẹru ikowojọ naa si ni owo ọhun ko ni pẹ di ọgọrun bilọnu owo dọla. Ajọ Ukraine Green Growth ti n gbaradi lati fi owo naa pese awọn ọhun to yẹ lẹyin ikọlu Russia silẹ naa. Aarẹ Volodymyr Zelenskyy ti wa gba igbesẹ naa wọle. Zelensky ni “A o lo anfani lati mu atunṣe ba awọn dukia ti Russia bajẹ, ti a a si parọ wọn pẹlu ti igbalode.”