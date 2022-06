Ọ̀ràn wo ni 'Portable' dá tí Ọlọ́pàá ní kó fi ara rẹ̀ rán sí àgọ́ wón?

Gbajugbaja olorin Habeeb Okikiọla, ti ọpọ mọ si Portable to kọ orin ZaZu Zeh" ni Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun ti kede pe ko fẹsẹ ara ẹ rin wa si agọ wọn to wa ni agbegbe Eleweẹran niluu Abẹokuta, ipinlẹ Ogun, lẹyin ti wọn fi ẹsun iwa ọdaran kan an latari bi oun pẹlu awọn kan ṣe ṣe ikọlu si arakunrin kan,