EFCC ló láṣẹ lábẹ́ òfin láti ṣe ẹjọ́ Emefiele, kìí ṣe DSS – Falana

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Falana ninu atẹjade kan sọ pe o yẹ ki wọn tare Emefiele si ikawọ ajọ to n gbogun ti iwa ajẹbanu, EFCC, ni kankan.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, EFCC lo laṣẹ labẹ ofin lati ṣe ẹjọ emefiel, kii ṣe DSS.

Ẹwẹ, Falana ni awọn idajọ kan to ti waye sẹyin ni irufẹ ẹjọ bayii fi han pe ko tọ si DSS lati ṣe ẹjọ afurasi ọhun, bi komṣe EFCC.

O ṣalaye pe ninu igbẹjọ Bukola Saraki ati ijọba apapọ to waye lọdun 2018, idajọ ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria lọdun naa lọhun fi han gbangba ikọja aye ni DSS n ṣe bo ṣe mu Emefiele.

O pari ọrọ rẹ pe “Ni ilana idajọ ile ẹjọ to ga julọ ninu ẹjọ Saraki, SSS ko laṣẹ lati ṣe iwadii tabi ṣe ẹjọ Emefiele lori ọrọ to jẹ mọ ṣiṣẹ owo baṣubaṣu atawọn ẹsun mii to ni ṣe pẹlu ọrọ aje ilu.”