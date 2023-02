Ìfèhóͅnúhàn gbòde kan lórí báǹkì tí kò san owó fún àwoͅn aráàlú

wákàtí kan sẹ́yìn

Awoͅn afeͅhoͅnuhan naa ni o to gẹ lori aisi owo naira ati oͅwoͅgogo epo beͅntirol to gbode kan.

Iroyin ni oͅpoͅ ninu awoͅn oͅdoͅ to feͅhoͅnuhan naa ni woͅn ti awoͅn agbegbe kan pa ni ilu Ogun.

Oríṣun àwòrán, Others

Ọmọkunrin kan fara gbọta nibi ifẹhonuhan Abeokuta, awọn banki sare ti ilẹkun wọn

Leͅyin naa ni woͅn dana si aarin ilu, ti woͅn si ti gbogbo oͅna to woͅ Adatan ati agbegbe Osiele-Ibadan.

Gomina ipinleͅ Ogun, Dapo Abiodun naa kesi awoͅn eniyan lati gba alaafia laaye ki woͅn si jeͅ ki ijiroro oun peͅlu awoͅn osͅisͅeͅ banki ati CBN so eso rere.

Koda, ọmọkunrin kan fara gbọta nibi ifẹhonuhan naa, amọ ko sẹni to mọ boya o ti ku tabi o si wa laaye.

A ko le maa dakeͅ loͅ bayii, a gboͅdoͅ soͅroͅ soke ni - Awọn Afẹhonuhan nipinleͅ Ondo yari

Awoͅn afeͅhoͅnuhan naa lo jade ni eͅgbeͅgbeͅrun woͅn ti woͅn si di opopona Benin si Ore to fi moͅ Shagamu ni agbegbe Odigbo.

Ohun ti woͅn n beere fun ni ki opin de ba aisi owo ni igboro ati epo beͅntirol to woͅngogo.

Oͅkan lara awoͅn oͅdoͅ to soͅroͅ nibi ifeͅhoͅnuhan naa ni a ko le maa dakeͅ loͅ bayii, a gboͅdoͅ soͅroͅ soke.

‘’ A ko lee gba owo ni Banki, awoͅn POS n gba owo loͅgoͅoͅroͅ loͅwoͅ wa ki woͅn to fun wa lowo, awoͅn miran tileͅ n sun si banki nitori airi owo jeͅun.’’

Sunkẹrẹ fakẹrẹ ọkọ waye ni Benin, bi oju popo se di pa lasiko ifẹhonuhan

Awoͅn eͅgbeͅ ajafeͅtoͅ Edo Civil Group ti Agho Omobude jeͅ adari fun ni woͅn ti opopona to loͅ si ileesͅeͅ Banki apapoͅ Naijiria ni agbegbe naa.

Eyi mu ki isͅoro wa fun awoͅn eniyan to n koͅja tabi wa oͅkoͅ loͅ si ibi isͅeͅ woͅn.

Amoͅ o ni ipade awoͅn peͅlu CBN nipinleͅ naa fihan an pe awoͅn eniyan yoo ri 200 naira note gba ti woͅn si le gba iye owo to to 20,000 ninu banki.