Obìnrin tó dáná sun ọkọ rẹ̀ mú Snipper láti pa ara rẹ̀ - Ọlọ́pàá

wákàtí kan sẹ́yìn

Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Osun ní Obìnrin tó dáná sun ọkọ rẹ̀ ní ìpèníjà ọpọlọ

Nigba to n salaye bi obinrin naa se ku, Opalola ni irọlẹ Ọjọbọ ni Ife gbe ẹmi mi to si ki aye pe o digbose.

O ni irọ gbuu ni iroyin to jade saaju ọjọ naa obinrin naa pe o ti ku, o ni Ife sẹsẹ jade laye ni.

Obinrin naa n gbero lọwọ lati pa ara rẹ ni lasiko naa nitori ohun to kọ si oju opo Whatsapp rẹ.

Ijọ Katoliki fa Ife mọra lati yọju, ko ma gba ẹmi ara rẹ amọ...

Opalola ni ẹgbẹ kan to n wa alaafia ninu ijọ Katoliki, ẹka ti Ayepe nilu Osogbo ti wọn n pe ni Justice Development and Peace Makers Centre (JDPMC) kan si Ife lati fa a mọra.

Wọn ni ko wa gbe ara rẹ silẹ, ti wọn si sọ fun pe wọn yoo mu ki ọlọpaa din ẹsun rẹ ku, to si gba pe ki wọn fun mi ni nọmab oun.

Idi si ree ti mo fi pe lori aago, to si ba mi sọrọ.

Ife sọ pe oun kọ ni oun pa ọkọ oun – Alukoro ọlọpaa

Nigba to n salaye ijiroro rẹ lori foonu pẹu obinrin ti wọn lo pa ọkọ rẹ naa, Opalola ni obinrin naa sọ fun oun pe oun kọ ni oun pa ọkọ oun.

“Awọn agbẹjọro mejeeji to wa ninu ẹgbẹ JPDMC, ọkunrin kan ati obinrin kan, naa lo wa fi owo ọkọ ransẹ si Ife ni aramoko, pe ko maa bọ nile.

O ni oun ko ni owo kankan lọwọ mọ, a tiẹ fẹ fi owo to pọ ransẹ si amọ o ni rara, owo ọkọ nikan ni oun fẹ, ta si fi ransẹ si.

Ife ti mu majele Sniper ko to kuro ni Aramoko wa si Ilesa ti wọn ti gbe:

Alukoro fun ileesẹ ọlọpaa nipinlẹ Osun wa salaye fun BBC Yoruba pe bi Ife se de ọdọ awn agbẹjọro to lọ pade rẹ ni gareeji, lo n se bii ẹnbi to fẹ bi.

O ni wn bi pe ki lo n se, to si jẹwọ pe oun ti mu majele kan ti wọn n pe ni Sniper.

“Wọn gbe lọ sile iwosan to wa ni agbegbe naa nilu Ilesa, wọn si tiraka lati ri pe o pọ gbogbo majele to mu naa.

O si sọ fun wa pe oun ti mu majele naa, ko to di pe oun ba wa sọrọ ni irọlẹ, to si ti ba gbogbo inu rẹ jẹ, eyiun ko to di pe o de ọdọ wa.