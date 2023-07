Agbébọn pa èèyàn méjì ní New Zealand ní wákàtí díẹ̀ kí ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé àwọn obínrin bẹ̀rẹ̀

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Orilẹ-ede New Zealand ti n ṣọfọ bayi lẹyin ti agbebọn kan dede ṣina ibọn bolẹ nigba to ku wakati diẹ ki idije ifẹ ẹyẹ agbaye Fifa Women's World Cup bẹrẹ, eyii to mu ẹmi eeyan meji lọ.