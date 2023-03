Ẹ̀wọ̀n ọdún 241 ní wọ́n jù mí sí, lẹ́yìn tí mo lo ọdún 27, mo fojú rí fóònù, haà! Bí mo ṣe ṣe rèé - Bobby

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Arakunrin yii ri itusilẹ ninu osu kọkanla ọdun to kọja, o ni iyalẹnu lo jẹ fun oun lati ri awọn eeyan to n da sọrọ pẹlu ẹrọ foonu, "awọn miiran n sọrọ sinu ẹrọ gbohungbohun, awọn miran ju ọwọ si ẹrọ omi ti omi si n tu jade".

O ni ṣaaju ki oun to ri ẹwọn he, ko si aye ati fẹgbẹ kan ara ẹni lopopona nitori ẹru, ṣugbon nisinsinyi ọpọplọpọ lo n kira wọn loju ọna.

Bostic lo ri idariji ijọba gba lẹyin ti ipinlẹ Boston ṣe ofin titun to dena ki ọmọde to wa labẹ ọdun mejidinlogun maa ri ẹwọn he bii awọn to ti pe ọdun mejidinlogun eyi ti wọn fi se aanu awọn to ti wa lẹwọn ṣaaju ki ofin titun naa to bẹrẹ.