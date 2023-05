Mo ń ní ìdálẹ́bi lọ́kàn mi pé nítorí mi làwọ́n òbí mi ṣe di èrò ẹ̀wọ̀n – Sonia ọmọ Sẹ́nétọ̀ Ekweremadu

Ninu ọrọ to ba BBC sọ, Sonia Ekweremadu sọ pe inu iporuru ọkan ni oun wa lati igba ti wọn ti iroyin ti jade pe ọwọ awọn agbofin ti tẹ awọn obi oun, paapaajulọ pẹlu bi o ṣe han si oun idi ti wọn fi mu wọn.

Ile ẹjọ da Ekweremadu lẹbi lori ẹsun lilo ẹya ara eeyan lọna ti ko ba ofin mu

Ile ẹjọ kan lorilẹede UK da Ekweremadu, iyawo rẹ Beatrice ati Obeta to jẹ dokita wọn lẹbi lṣu kẹta ọdun 2023 lori ẹsun lilo ẹya ara eniyan lọna ti ko bofin mu lasiko ti wọn gbe ọmọkunrin ẹni ọdun mọkanlelogun kan wa si orilẹede UK lati ipinlẹ Eko ni Naijiria lati lee lo kidinrin rẹ.

Ile ẹjọ naa sọ pe Sẹnetọ Ekweremadu, ẹni ọgọta ọdun, iyawo rẹ to jẹ ẹni ọdun mẹrindinlọgọta ati dokita Obinna Obeta to jẹ ẹni aadọta ọdun yoo fi aṣọ penpe roko ọba nitori pe wọn jẹbi gbigbimọ pọ lati fi ẹtan gba kidinrin arakunrin naa lara rẹ, eyi si ni akọkọ iru ẹ labẹ ofin to tako owo ẹrun igbalode ti wọn ṣẹṣẹ fidi rẹ sọlẹ lorilẹede naa.