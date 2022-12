Iléepò, ṣọ́ọ̀bù àti ilégbèé jóná nínú ìjàmbá iná tó wáyé n‘Ibadan

wákàtí kan sẹ́yìn

Wọn salaye pe ọkọ agbepo bẹntiro to n bọ lati Odo-Ona, to n si morile ilu Abeokuta lo ṣadede sọ ijanu bireeki rẹ nu, to si bẹrẹ si ni kọlu awọn ọkọ yoku to n rin loju popo.