Awuyewuye súyọ lórí ọ̀rọ̀ ìbánikẹ́dùn Oluwo lórí ikú ọmọ̀ Davido tí Dele Momodu gbé síta

wákàtí kan sẹ́yìn

Lẹyin ọjọ kan ti wọn tu ọfọ Ifeanyi ọmọ gbajumọ akọrin nni, Davido sori ayelujara, se ni ara ọpọ eeyan n gbona janjan lori iku ọmọ ọdun mẹta naa ati ọna to gba ku.

Idi si ree ti ọpọ eeyan to wa lori ayelujara se n fi oju ọtọọtọ wo awọn ikinni ati ọrọ ibanikẹkun tawọn agba awujọ kan n se nipa iku ọmọ akọrin takansufe naa, paapaa ọna to gba lọ si alakeji.

Ki lo wa ninu ọrọ ibanikẹdun ti Oluwo kọ eyi ti Dele Momodu gbe sita?

Atẹjade nipa ibanikẹdun naa ti Oluwo fi ransẹ si BBC Yoruba amọ ti Dele Momodu gbe soju opo tiẹ, ni oriade naa ti gbarata lori iku ọmọ naa, eyi to ni o ba oun lojiji.

Ba alaye naa wa rọ wọn lati mu ọkan le, nitori iru awọn isẹlẹ bii iru eyi jẹ ara amuwa Ọlọrun, to si gbadura pe ki Ọlọrun tubọ maa daabo rẹ bo gbogbo ẹbi Adeleke lapapọ.

Ki lo de tawọn eeyan fi fọnmu lori ọrọ ibanikẹdun Oluwo ti Dele Momodu gbe sita?

Amọ ọpọ awọn eeyan to sọrọ loju opo Dele Momodu naa lo n naka aleebu si agba akọroyin naa pe ki lo de to gbe aworan ọmọ naa nigba to ti di oku.