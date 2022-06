Èmi àti Ropo aya mi kò bá rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lọ Germany, tí ń bá mọ̀ pé wọn yóò mú mi ní Cotonou - Igboho

Sunday Igboho: DSS kò le fi páńpẹ́ mú mi tí mo bá délé, iléẹjọ́ ti dá mi láre

Wọn fẹ pa mi, amọ Ọlọrun ko mi yọ

Nigba to n sọrọ nipa ikọlu ti DSS ṣe sile rẹ, o ni DSS atawọn agbofinro to kọlu ile oun loru ọjọ naa fẹ pa oun ni, amọ Ọlọrun lo doola ẹmi oun.

Mo padanu ẹgbẹlẹgbẹ owo lasiko ikọlu naa

Gẹgẹ bii ohun to sọ, ọkọ ayọkẹlẹ Mercedes benz ti iye rẹ to miliọnu marundinlọgọta naira, ọkọ Hilux mẹta ti ọkọọkan rẹ to miliọnu mẹtadinlogun naira, ọkọ G-Wagon ti iye rẹ to miliọnu mejidinlaadọta naira atawọn ọkọ olowo iyebiye mii ni wọn bajẹ nile oun lọjọ naa lọhun.