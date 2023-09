Àwàdà la fi mọ̀ mí àmọ́ àwọn èèyàn ń pè mí fún àdúrà gbígbà ju àwàdà lọ - Wolii Arole

Ni ọpọ igba, alawada lasan to maa n se bii Wolii Ọọrun ni ọkunrin naa, to si maa n fi awada rẹ sin awọn Wolii, Pasitọ atawọn ojisẹ Ọlọrun miran jẹ.

"Ohun ti adura n se, Kọmẹdi ko lee se, mejeeji yatọ sira wọn"

“Ti Ọlọrun ba ni ki n da ori oke adura tabi sọọsi silẹ, maa dá a sílẹ̀”

Nigba to n sọ igbesẹ to kan to fẹ se, Wolii Arole ni oun ko le da ohunkohun se lẹyin Ọlọrun to n lo oun fun isẹ rẹ.