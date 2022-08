Àjọ NDLEA jó ẹgbẹ̀lẹgbẹ̀ oògùn olóró níná ní Eko

ìṣẹ́jú 56 sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti oogun oloro lorilẹede Naijiria, NDLEA ti sun ẹgbẹlẹgbẹ oogun oloro to to kilo 560,068.31414.