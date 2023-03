Ohun tó yẹ kóo mọ̀ nípa Sanwo-Olu, Jandor ati Rhodes-Vivour; Olùdíjé mẹ́ta tó ń du adé gómìnà l'Eko

Nipinlẹ Eko, BBC ṣe akojọpọ awọn ohun to yẹ ki o mọ nipa awọn oludije mẹta akọkọ to n du ipo ọhun ti ọrọ si pọ lori wọn lẹnu awọn ololufẹ wọn.

Babajide Sanwo-Olu, APC

Lati ibẹ lọ, o kẹkọọ gboye ni fasiti ilu Eko, University of Lagos, o tun kẹkọọ lawọn ile ẹkọ mii bii John F. Kennedy School of Government, London Business School ati Lagos Business School.

Sanwo-Olu jẹ ọmọ ẹgbẹ Chartered Institute of Personnel Management, CIPM, ati Nigeria Institute of Training and Development, NITAD.

Ibaṣẹpọ Sanwo-Olu ati Tinubu pọ to bẹẹ ti ọpọ eeyan fi n juwe rẹ bii ọmọ ọdọ agba oloṣelu naa ni gbogbo ibi to ti lọ ṣe ipolongo ibo Aarẹ.

Aṣiṣe Sanwo-Olu pọ gẹgẹ bii gomina ipinlẹ Eko amọ eyii to milẹ titi julọ ni ọwọ to fi mu iwọde EndSARS lọdun 2020 ati iṣekupani awọn oluwọde naa ni Lekki Toll Gate, iṣẹlẹ EndSARS naa ti mu ki ọpọ awọn ọdọ niluu Eko sọ pe awọn ko ni dibo fun un.

Abdul-Azeez Olajide Adediran, PDP

O jẹ ọkan lara awọn ọmọ ẹgbẹ Nigerian Institute of Public Relations (NIPR); Advertising Practitioners Council of Nigeria (APCON); Nigeria Union of Journalist (NUJ); ati Broadcasting Organization of Nigeria (BON).