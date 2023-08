Ohun tó yẹ kí o mọ̀ nípa owó $3 bilion tí iléṣẹ́ ìpọnpo NNPCL yá lórí ọ̀rọ̀ epo

Ki ni Bilọnu mẹta dọla ti wọn ya naa wa fun?

Ki ni anfani owooya yii fun Naijiria?

Bawo ni wọn se fẹ na owo yii?

Se yoo ni ipa lori iye owo ti araalu n ra epo?

Bi owo Naira ba ti ba ẹgbẹ pe, ẹyi to jẹ idi ti wọn fi gbe igbesẹ yii, owo epo yoo walẹ. Eyi tumọ si pe ti igbega ba de ba owo Naira, iye owo epo yoo walẹ, ti yoo si lọ soke to ba tun fidi rẹmi

Se kii se ọna ero niyi lati da owo iranwọ ori epo pada?

Bawo ni gbese yii yoo se di sisan pada?

Ki ni iyatọ laarin ti talẹyinwa ati eyi?

Isẹ wọn kọ ni wọn se- Ọjọgbọn Awosika

"Ti wọn ba ya owo, ti wọn fi se nnkan to yẹ ki wọn na ki epo walẹ, nnkan to da ni"

Ijoba Tinubu ti fẹ bẹrẹ nnkan ti ijọba n se- Agbẹjọro

"Ofin ni ileeṣẹ aladani ko gbọdọ ya owo ayafi owo to fẹ lo fun ara rẹ nikan, to si yawo to jere, ere naa naa awọn to n se onigbọwọ, ti Naijiria jẹ ọkan yoo pin.