Oluwatomisin Ojetola Freckles and vitiligo: Àwọn èèyàn má n pè mí ní Amotekun àti Ọ̀wàwà n

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

"Mo fẹ sọ fun awọn to ni iru awọ ara mi yii pe kii ṣe nnkan buburu, ẹ o ki n ṣe ẹbọra, ọmọ ni ẹyin naa".

Ọdọlangba ṣi ni Oluwatosin Ojetola jẹ amọ ohun toju rẹ ti ri ti ju ọjọ ori rẹ lọ. Ninu ifọrọwanilẹnuwo yii pẹlu BBC Yoruba, ohun ati iya rẹ kẹnu bọ ọrọ lori ohun toju wọn ri lawujọ nitori iru awọ ara to ni.

Bi awọ ara rẹ ṣe ri nigba ti wọn bii kọ niyi. Iya rẹ ṣalaye fun BBc Yoruba pe: "O jẹ ọmọ to sanra lati kekere... to ba ni alefo, o maa tu, yoo wa di awọ mii lara rẹ, bo ṣe bẹrẹ diẹ diẹ niyẹn titi to fi bo gbogbo ara rẹ bayii".