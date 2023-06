‘O ́ ṣeéṣe kó jẹ́ ẹ̀rọ tó ń ṣàpèjúwe ọ̀nà ló fa ìjàmbá ọkọ̀ Reluwé tó pa ènìyàn 275’

wákàtí kan sẹ́yìn

Minisita fun eto irina oju irin ti ni o ṣeeṣe ko jẹ ẹrọ to n ṣapejuwe ọna lo fa ijamba ọkọ ojurin to mu ẹmi ọgọọrọ eniyan lọ lorilẹede India.

Ashwini Vaishnaw ni o seese ki awọn ero to ma n sọ ọna to ỵẹ ki eniyan gba lo ṣe akoba naa to si fa ijamba ọkọ ọhun.