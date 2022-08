Àwọn tó ń fi àìsàn bú Tinibu ti lulẹ̀, ó dàgbà lóọ̀tọ́ọ́, àmọ́ kò ṣàìsàn - APC

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Ọ̀pọ̀ àwọn adarí tó dáńtọ́ lágbàyéé ló ní àìsàn lára, kò sẹ́ni tó fi àrùn ara bú wọn - Keyamo

Oríṣun àwòrán, BATOfficial and video screenshot

Oriṣiriṣi awọn eeyan kaakiri Naijiria lo ti n sọ erongba wọn lori fidio kan to gba ori ayelujara kan.

Fidio naa lo safihan awọn ọmọ ẹgbẹ Pyrates Confraternity to n sọrọ kobakungbe nipa oludije sipo Aarẹ fẹgbẹ oṣelu APC, Bola Tinubu.

“Ọwọ rẹ n gbọn, ẹṣẹ rẹ n gbọn, baba ti ara rẹ ko da, to n kọ orin pe oun lo kan.”

Ti ẹ ko ba gbagbe, aṣa “Emilokan” yii gbode lẹyin ti Bola Tinubu sọ ọrọ naa nibi ipade kan niluu Abeokuta lasiko to n sọ eredi ti awọn eeyan ṣe gbọdọ gbe oun de ipo Aarẹ.

Lẹyin ti fidio naa jade, ọpọ eeyan lo ti bu ẹnu atẹ lu fidio ọhun pe ohun ti awọn ọmọ ẹgbẹ naa ṣe ko bojumu to.

Lara awọn eeyan to tako orin naa ni agbaọjẹ onkọwe ni, ọjọgbọn Wole Soyinka, adari ẹgbẹ Pyrates Confraternity naa atawọn alẹnulọrọ mii ni Najjiria.

Ki ni Soyinka sọ?

“Iṣẹlẹ naa jẹ eyii to ya mi lẹnu pupọ.”

Awọn adari Pyrates Confraternity naa sọrọ:

O ni “Gẹgẹ bii aṣa wa, a maa n kọ orin, ti a o si maa to lọwọwọ gẹgẹ bi a ti n ṣe lati ọdun mẹrindinlaadọta sẹyin.”

“Jẹjẹ wa ni a n kọ orin naa lọ ki fidio aburu yii to jade.”

“Tako nnkan to han ninu fidio ọhun, a kii ṣe ẹgbẹ oṣẹlu, ko si si ọkan lara awọn nnkan ti a n ṣe to lọwọ oṣelu ninu, bẹẹ ni ko si igba kankan ti a ti kọ orin oṣelu ninu ipade wa.”

Ire ni eebu Pyrates pada ja si Tinubu - Keyamo

Keyamo ni “Fun awọn ti ko mọ, diẹ lara awọn adari ati Aarẹ to lamilaaka julọ ninu itan, lo ni aisan kan tabi omiran lara.

‘To ba jẹ aisan ni wọn fi fẹ tabuku Tinubu, wọn ti lulẹ’

Agbẹnusọ fun ikọ to n seto ipolongo ibo fun Tinubu tun tẹsiwaju ninu ọrọ rẹ pẹlu BBC Yoruba.

O ni “Mi o sọ pe Tinubu n ṣaisan o, amọ to ba jẹ ọrọ aisan ni wọn fẹ fi tabuku Tinubu ni, wọn ti lulẹ.”

“Fun apẹrẹ, Franklin Delano Roosevelt to jẹ Aarẹ ilẹ Amẹrika kẹtalelọgbọn, ori ‘wheelchair’ lo wa.

Franklin si ṣiṣẹ to bẹẹ to fi jẹ ọkan lara awọn Aarẹ to ṣiṣẹ julọ l’Amẹrika.”