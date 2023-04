NDLEA mú ọmọ orílẹ̀èdè Suriname pẹ̀lú egbò igi olórò nínú 'Condom'

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọkunrin kan, Dadda Lorenzo Harvy Albert, ẹni ọdun mẹrinlelọgbọn lati orilẹede Suriname ni ọwọ ajọ to n gbogun ti egbogi oloro lorilẹede Naijirai, NDLEAti tẹ ni paapa ofurufu nipinlẹ Rivers lasiko to n gbinjyanju lati gbe egbogi oloro wọle si orilẹede Naijiria.

O tẹsiwaju pe afurasi naa ni oun kuro lorilẹede Suriname lọjọ keji oṣu kẹrin, to si morile Sau Paulo lorilẹede Brazil, ko to wa si orilẹede Naijiria lọjọ keje, oṣu kẹrin lati wa sawari Baba to bi lọmọ, ẹni to pe orukọ rẹ “Omini”.