NLC yarí fún ìjọba, wọn yóò tèsíwájú pẹlú ìwọ́de àtìlẹ́yìn ASUU

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ oṣiṣẹ lorileede Naijiria ti faake kọri pe awọn ko ni yẹ pẹlu ipinnu iwọde atilẹyin fawọn oṣiṣẹ fasiti to yanṣẹlodi lọjọ Iṣẹgun yi.

Yatọ si ẹgbẹ oṣiṣẹ NLC awọn ẹgbẹ miran ti ṣelerilati darapọ mọ iwọde naa lati ṣe atilẹyin bi wọn ko ṣe wa ojutu si iyanṣẹlodi yi to ti le ni oṣu mẹrin.

Ninu awọ́n to fẹ darapọ mọ NLC la ti ri ẹgbẹ awọn oṣiṣẹ ilera, Medical and Health Workers’ Union of Nigeria (MHWUN).