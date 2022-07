Ẹ jẹ́ ká gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tì sẹ́gbẹ́ kan, Asiwaju nìkan ló lè ṣé - APC

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Minisita fun ọrọ iṣẹ ati ile gbigbe, Babatunde Raji Fasola ti sọ pe ẹgbẹ oṣelu APC ni yoo gbegba oroke ninu eto idibo Aarẹ ti yoo waye lọdun 2023 lai wo ti họwu-họwu to n waye lori ọrọ ẹsin, iyẹn Muslim-Muslim ticket.

O ni iṣoro to n koju Naijiria kọja ọrọ ẹsin ati ẹlẹyamẹya, ati pe ohun to yr ko jẹ awọn araalu logun bayii ni bi wọn yoo ṣe yan ẹni to dantọ sipo lai fi ti ọrọ ẹsin ṣe.