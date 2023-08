Òjò owó $1.2billion rọ̀ bí ọ̀rẹ́kúnrin kan ṣe fi fótò ìhòhò ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ tẹ́lẹ̀ sorí ayélújára

ìṣẹ́jú kan sẹ́yìn

Ẹjọ to pe naa fihan pe ọrẹkunrin rẹ tẹlẹ fi awọn fọto ikọkọ rẹ sita lori ayelujara lati fi ṣe yẹyẹ lẹyin ti ija ti pin awọn mejeji niya.

Agbẹjọro arabinrin ọhun ni abajade ẹjọ yii jẹ bibori fun awọn to ba n fara gba ibanilorukọ jẹ nipasẹ ohun to nii ṣe pẹlu ibalopọ.

“Lasiko ti wọn n ba ẹjọ naa yi, ẹbun owo gba ma binu ti wọn yoo fun DL yoo fun un orukọ rere rẹ pada,” Bradford Gilde to jẹ adari ikọ awọn agbẹjọro igbẹjọ naa sọ eyi ninu atẹjade kan.

Awọn agbẹjọro ti kọkọ bere fun ọgọrun miliọnu dollar gẹgẹ bi owo ibanijẹ ti ọrẹkunrin tẹlẹ ọhun ṣe si DL ko to wa di pe ile ẹjọ jọ wọn loju pẹlu biliọnu kan dollar o le diẹ pe ohun ni ki wọn san fun un.

Bawo ni ọrọ ifẹ wọn ṣe bẹrẹ?

Gẹgẹ bi awọn iwe to wa niwaju ile ẹjọ, arabinrin yii ati ololufẹ rẹ tẹlẹ bẹrẹ si ni fẹ ara wọn lọdun 2016.

Lasiko ti gbogbo nkan ṣi n dan mọran to n lọ dede laarin wọn, arabinrin naa fi awọn fọto ihoho rẹ ranṣẹ si olujẹjọ lasiko ibadọrẹ wọn.

Lẹyin ti tirela gba aarin wọn kọja lọdun 2021, ọrẹkunrin tẹlẹ yii ba pinu lati fi awọn fọto naa sori ayelujara atawọn oju opo kan to wa fun awọn agbalagba lati maa wo ihoho rẹ lai gba aṣẹ kankan lọwọ DL.

Bakan naa lo tun fi “link” ti eeyan ti le wo aworan ọhun ranṣẹ si awọn ọrẹ arabinrin yii to fi mọ awọn mọlẹbi rẹ.

Lafikun, iroyin ni arakunrin naa tun ni aṣẹ lati taju wo ori foonu DL, awọn oju opo ayelujara rẹ ati atẹjiṣẹ rẹ to fi mọ ẹrọ ayaworan kamẹra to wa ninu ile iya DL eyi to fi n ṣe alami rẹ.